Algav Pärnu orelifestival ammutab ideid digimaailmast: numbritest, koodidest ja tähtedest

Kõige kaugemalt tulija on Ameerika organist James D. Hicks, kes on suur Eesti muusika austaja. Hicks esitab koos kandlemängija Hedi Viismaga harvaesinevale koosseisule loodud seadeid ja uudisteoseid Eesti muusikast.

Reedene avakontsert kannab märgilist nime “Oreli kutse”, sest Eliisabeti kiriku orelite taha istuvad noored oreliõppurid Pärnu ja Keila muusikakoolist ning Tallinna muusika- ja balletikoolist, kus orelimängud viimasel ajal eriti hoogsalt käima on läinud.

Pärnu muusikakooli õpilased (vasakult) Erich Reinhold Närep, Mia Johanna Rohula ja Maria-Lili Hunt omandavad pillomänguoskusi Aaro Tetsmanni käe all.

Pärnus suvitamise kõrval siia mujaltki riikidest muusikuid kutsuva orelifestivali kunstiline juht ja organist Ines Maidre lausus, et tänavune teema “Muusikalised koodid” on mõjustatud meid ümbritsevast digimaailmast, kus kohtame numbreid ja koode igal sammul.

Koodide all võib siin mõista kõikvõimalikke numbreid, tähti ja muid sümboleid muusikas. Arvud ja tähed on universumi ehitusmaterjal, mis on ümbritsenud inimesi aegade algusest peale – nii nähti antiikajast keskajani looduses valitsevate mustrite ja muusikaliste harmooniate vahel tugevat seost.