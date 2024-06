Andri Arula Parkimistasud kirikukümniseks

Eestis peaks vähemalt kirjade järgi kirik riigist lahus olema. See peaks tagama, et jumalakodades aetakse Jumala asju ja riigivalitsemise juures valitsemise asju. Need kaks institutsiooni ei tohi demokraatlikus riigis teineteise tegemistesse sekkuda, kuigi, nagu võib järeldada avalikkuse ette tihti jõudvatest uudistest, on kirikuisadel selleks ikka tõsine soov ja tahtmine.