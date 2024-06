Ometi võiks lavastus olla üks neist, kus näitlejatel tuleb alatasa pause pidades oodata, et rõkatused saalis nii palju vaibuks, et oleks võimalik järgmine repliik öelda.

Eesti teatrid armastavad võtta repertuaari Lääne-Euroopas või Ameerikas menukaid komöödiaid lootuses, et need toovad publiku kodumaalgi saalidesse. Gilles Dyreki ja Eric Bu näidend “Richard III tagasitulek kell 9.24 saabuva rongiga” sobitub hästi sellesse rivvi. Prantsusmaal hiljuti auhinnale nomineeritud, mõni aasta varem on sama teksti järgi valminud film.