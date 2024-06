“Varem ei ole me soid taastades ekstra jõhvikapistikuid istutanud, ent Kõrsa puhul tekkis see idee kohaliku kogukonnaga suheldes,” rääkis Eestimaa Looduse fondi (ELF) märgalade keskkonnateadlikkuse ekspert, WaterLANDSi kaasprojektijuht Piret Pungas-Kohv. “Marjad on ühed mõnusad tegelased, mille keelt oskavad kõik. Hea on püüda selles keeles rääkida.”