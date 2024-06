PIKK INTERVJUU Eluks ilma Kullamäeta valmistuv Pärnu kossutiimi juht: Müts maha, et ta selle hooaja lõpuni tegi

Palav esmaspäev, pilvitu taevas ja päike kõrgel siramas. Nagu hooaja lõpus juba tavaks kujunenud, võtan ette teekonna Pärnu külje alla meeskonna juhi Johan Kärbi koju, et rääkida kossujuttu: miks läks ikkagi nii, aga mitte naa? Verandal istet võttes ei jõua me esimesest küsimusest kaugemalegi, kui äkitselt algab tugev vihmavaling. Viiv hiljem hakkab müristamagi. Sümboolne, mõtlen endamisi.

Üks sponsor pidas meie lõpupeol väga hea kõne. Ta ütles: «Kas Pärnu meeskond olnuks kümme aastat tagasi pettunud, kui ta poleks medalit saanud?» Minu esimesel, 2018. aastal olime samuti neljandad ja selle üle väga õnnelikud. Nüüd on hoopis teistpidi: ootused on läinud nii kõrgeks. Mõnes mõttes on see õige: paneb piirid ette, kustmaalt ei tohi alla langeda.