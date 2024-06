Video Arabella Saks kirjutas lühialbumitäie lugusid öistest mõtetest ja tunnetest

Lühialbumilt “Insomnia” leiab kuus lugu öistest mõtetest ja tunnetest, ajast, mil ülejäänud maailm magab. Öösel tunduvad kõik mured suuremad ja tumedamad kui hommikul, kuid pimedusse mahub ka selliseid hetki, kus saame aru, et tegelikult on meil paljugi, mille üle tänulik olla. Kõikide lugude autor ja esitaja on Saks ise.