Echolove valmistub välja andma uut albumit: Eks meie elu seda loomingut kõige rohkem dikteeri

Lugu räägib sellest, et oma loominguga kontaktis püsimiseks on vaja hoida fookust kõige kõrgemal tasandil, selmet takerduda elu pisiasjadesse.

Echolove alustas muusikalist teekonda 2018. aastal Pärnust. Seni on bänd avaldanud debüütalbumi ja mitu singlit. Sügisel ilmuv album tõotab bändi liikmete sõnutsi tulla senisest jõulisem, psühhedeelsem ja eneseteadlikuma suunitlusega.

Bändi moodustavad Martin Mitt, Georg Orover ja Alec Aleksejeva, kes liitus pundiga eelmisel aastal. Kõik sai alguse sellest, kui Mitt ja Orover otsustasid pärast pikka aega koosmusitseerimist moodustada nii-öelda ametliku koosseisu. Mitt lausus, et kahtlemata on bändi muusika vahepeal muutunud, nii mitmeski suunas, kuigi mingid omadused on samaks jäänud.