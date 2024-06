Traagilise õnnetuse järelkaja: varasem Audru ringraja haldaja pillub raja pihta kriitikanooli

Sel nädalal andis Eesti mootorrattaspordi föderatsioon (EMF) teada, et ringrajakomisjoni koosolekul analüüsiti õnnetuse infot ja jõuti järeldusele, et selle juhtumi puhul langes kokku mitu halba asjaolu: Apinis sõitis teadmata põhjustel rajalt välja ja sattus alale, mis ei ole tavapärane väljasõiduala.

Kõnealuse raja haldaja on juba alustanud ümberehitustöid, et ilmnenud ohtlik koht kõrvaldada, samuti inspekteerib ringrajakomisjon järgmise paari nädala jooksul Audru ringrada ja teeb vajadusel muudatusettepanekud.

Aastaid autospordivõistlusi korraldanud Erki Spordi juhi Eiki Eriste väitel on ringrajal mitu ohtlikku kohta, mis turvalisuse huvides tuleks ümber teha.

Siinkohal tuleb märkida, et just Eriste oli see, kes aastatel 1995–2009 ringrada haldas. 2009. aasta sügisel korraldas toonane Audru vald ringraja suhtes enampakkumise, kus võistlesid Erki Sport ja Andres Halli juhitud A2 Racing MTÜ. Viimati nimetatu tegi parema pakkumise ja sõlmis vallaga 2010. aastal 50 aastaks hoonestusõiguslepingu.