Kolja Blacher ja Tallinna kammerorkester naasevad Pärnusse maailmaklassika kontserdiga

Blacher nimetab enda muusikuteel oluliseks murdepunktiks õppima asumist New Yorgi Juillardi muusikakooli, kui ta oli vaid 15aastane. “Mina tulin oma keskeurooplase veendumustega, et Mozartit ja Beethovenit võib ainult teatud kindlal viisil mängida, kuni mõistsin – pidin ise leidma, kuidas ma Mozartit või Beethovenit interpreteerin,” avaldas muusik.

Pärast maineka Juillardi kooli lõpetamist sai Blacherist Berliini Filharmoonikute kontsertmeister aastateks 1993-1999, millest ta lõpuks loobus, et pühenduda rahvusvahelisele solistikarjäärile. Selle kõrval on ta viimased 24 aastat pühendunud viiuli eriala õpetamisele esmalt Hamburgis ning seejärel Berliini mainekas Hanns Eisleri nimelises muusikakoolis, kuhu on eestlastest pääsenud õppima Andres Kaljuste, Kristiina Poska, Hans Christian Aavik, Robert Traksmann. Viimased viis aastat on Blacher tegelenud solisti rolli ümbermõtestamisega ning andnud kontserte kaksikrollis solisti ja dirigendina.