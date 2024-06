10 aastat Pärnu suveteatrit Tiit Palu: On inimesi, kes teevad isegi oma suveplaanid meie järgi

Tõepoolest, see on meil juba kümnes suvi! Aga eelmäng oli aastal 2008, mil mulle tehti ettepanek luua Eesti puhkajate jaoks Korfu saarele lavastus “Minu pere ja muud loomad”. Teatavasti on selle eestlaste kultusraamatu tegevuspaik just Korfu ja toonase majandusbuumi ajal tekkis ühel reisifirmal idee lennutada sinna suvi läbi igal nädalal kolm lennukitäit Eesti perekondi ja neile seal teatrit teha.