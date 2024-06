Tom Aloha Välisturistid on Eestile hädavajalikud, kuid me peame neid siia päriselt tahtma

Maailma Turismiorganisatsiooni (UN Tourism) 2023. aasta statistika peegeldab valusat tõde: nõrgimad tulemused Euroopa välisturismis on Venemaale ja Ukrainale kõige lähemates riikides ehk Eestis, Lätis, Leedus, Slovakkias ja Soomes. Aga see ei ole suurim murekoht. Peamine mure seisneb hoopis selles, kas oskame saabuvate välisturistide üle rõõmu tunda.

Üheskoos Pärnu turismiettevõtjatega julgeme arvata, et Eesti turismisektoril on vaja uut hingamist. Siseturismi elavnemine on loomulikult tervitatav, kuid valdkonna arenguks on meil hädasti tarvis välisturiste. Ja nad peavad olema siia päriselt oodatud. Välisturistide mõju Eesti arengule on laiem kui majutusasutustes ööbitud ööd ja söödud eined. Tihtilugu kipume selle unustama.