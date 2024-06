TÄHELEPANU! Pärnu Postimehe suvisest ilmumisest

Kuigi lehes oli meie klienditeeninduse koostatud info muutuse kohta nii 16. ja 30. mail ja 4. juunil, on selge, et leidub hulk lehetellijaid, kes senini teadmatuses. Seda kinnitavad pöördumised meie klienditeenindaja, ajakirjanike ja toimetajate poole. Ka meilid ja arutelu ühismeedialõimedes. Hoiame sel nädalal ilmumispäevade teavet esilehe päises ja soovist muudatusele tähelepanu juhtida on ajendatud see pöörduminegi.

Nagu mullu nõnda ka tänavu on suvine ilmumisgraafik eelkõige kasinusmeede. Kokku tuleb hoida, sest paberlehe väljaandmine on aina kallinenud. Ilmumispäevade muutmine võimaldab meil kokku hoida ja lükata nii edasi paberlehe hinnatõusu.

Kinnitan, et Pärnu Postimehele on paberleht oluline ja me jätkame selle väljaandmist. Meil on tuhandeid lugejaid ja hulk reklaamikliente, kes seda papa Jannseni 167 aastat tagasi alustatud lehte kalliks peavad, väärtustavad.

Suvi on kirju ja seda eriti meil, Pärnumaal. Üritused, reisid, võõrustamine, aiatööd, suplemine ja vabas õhus liikumine – see kõik aitab aega täita ja nii on tellijatel ehk muutust lihtsam taluda.