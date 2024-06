LOODUSVAATLUS Öine räägukontsert ja näljased tibud

Kellukaid kohtab peale niitude tee- ja metsaservas, aga ka suuremates aedades. Harilik kellukas on kaheaastane taim, kes esimesel aastal kasvatab lehekodariku, teisel aastal näitab pika sihvaka varre otsas kauneid õisi. Juba eemalt hakkab silma, et õied on sel taimel kellukjad, sügavalt viiehõlmalised. Õhtu saabudes ja vihmaga on hariliku kelluka õied longus, kuid kena ja päikesepaistelise ilmaga avali ja suunatud päikese poole.