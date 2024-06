Taskuhääling Helle Kullerkupp: Võib juhtuda, et sügiseks enam linnavolikogu EKRE fraktsiooni pole

Samuti võib tema arvates juhtuda, et sügiseks on Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioonis alla viie liikme ehk fraktsiooni enam pole. Erakonnas jätkav Pärnu linnavolikogu liige Valmar Veste rääkis enne saadet Pärnu Postimehele, et tema andmeil on erakonnast ja fraktsioonist lahkumisest teatanud linnavolinikud Priit Sutt ja Agnes Pulk.