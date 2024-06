Mälumäng Pärnu Postimehe mälumäng "Lumi küsib"

Juunimängu küsimused

4. Me kõik teame, kui kena ja tubli on Dalmaatsia tõugu koer. Teda on kasutatud jahipidamisel, valve- ja päästekoerana. Väga tihe seos on sellel koeratõul tuletõrjega, sest dalmaatslane ei pelga hobuseid, keda vanal ajal kasutati kustutusseadmete ja -varustuse vedamiseks. Samuti aitasid seda tõugu koerad omal ajal kahjutulelt eemale juhtida uudishimutsejate tähelepanu. Küsin aga hoopis: millise kahe tänapäevase riigi territooriumil asub omaaegne Dalmaatsia provints?