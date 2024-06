Galerii Vedeliku-kaos randus kuuks ajaks linnagaleriisse

Rühmituse liikmed on eripalgelised nagu kõik see inimkond. Kunstnike pildikeelte kõlamapanek ühises näituseruumis võib olla raske ülesanne. Või siis kerge, oleneb õhutemperatuurist. Vahel võib juhtuda, et tööde omavaheline pinge tekitab midagi võimsamat, kui iga kunstnik eraldi suudaks. Vedeliku voolusängid on paljusuunalised, seepärast ei paku näitused niivõrd vormi ühtsust, vaid ehedat Vedeliku-kaose kogemust.