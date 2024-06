INTERJVUU Agne Kiviselg debüütaastast proffide seas, dopingust ja tähelepanust: Võistlen seni, kuni mind on ilus vaadata!

Äsja lõppes trimmis kehaga atleedi esimene kalendriaasta – mis koosnes sügis- ja kevadhooajast – maailma tippseltskonnas ja saabus aeg, mil Pärnu klubi Tiim Go Fit liige saab korra kergemalt hingata. Isegi lubada endale mõne kaneelirulli või lausa neli.

Kahe spordisõbra vaheline vestlus pühapäeva ennelõunal kulges sinavormis.

Pühapäevad on keskmisele eestlasele logelemise ja puhkamise päevad. Kuidas sinuga lood on?

Pühapäev tähendab mulle järgmise nädala ettevalmistust: tänane algas niigi hilja, kella kaheksast. Olen jõudnud juba süüa valmistada, koristada ja tegelda oma hobigagi, milleks on võistlusriiete õmblemine ja kaunistamine. Tänasse mahub veel poseerimistunni andmine oma tiimi liikmetele. Kindlasti ka nädala viimane trenn, poetiir ja järgmise nädala toitude ettevalmistamine.

Tihe päev.

Jaa, aga olemuselt mõnusa tundega päev. Kuigi tegemist on, siis see kõik aitab kaasa sellele, et järgmine nädal juba eos õnnestuks.

Mina veetsin oma hommikupooliku kergejõustiku EMi vaadates: Eesti mehed jooksid poolmaratoni. Kui palju sina üldse peale oma ala muud sporti jälgid?

Minulgi mängib juba hommikust saati kergejõustiku EM taustaks.

Oleneb spordialast, aga näiteks kergejõustiku ülekanded on üliägedad: automaatselt tõmbavad tähelepanu, kui kuuled publikut rõkkamas või kui kogen seda pinget, mis seal valitseb, olen kohe teleri ette naelutatud. Ootan väga ka juba jalgpalliülekannete algust, EM ju tulekul. Siis tean, et alati on, mida taustaks mängima panna.

Rääkisime viimati septembris, kui teatasid, et sukeldud profimaailma. Kui palju on su elu pärast seda muutunud?

Olen saanud juurde kõvasti kogemuspagasit ja mälestusi. Kõige suurem muutus pärast profiliigasse minekut ongi olnud mõtlemises. See on justkui raamatu uus peatükk: kui sa hakkad seda tühjalt lehelt kirjutama, tuleb minna ühegi ootuse-lootuseta. Olenemata sellest, et mul on amatöörina ajalugu nii Eesti kui maailmatasemel, olen profina puhas leht – see on olnud mõtteviisi suurim muutus.