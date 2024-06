16aastane Pärnu tüdruk purustas 46 aastat püsinud Eesti rekordi mäekõrguselt

Varasemad tippmargid püsisid õige kaua: mõlemas eaklassis hoidis rekordit Jelena Moskaljova, kes läbis 1978. aastal kilomeetri 2.54,4ga. Niisiis purunes 46 aastat püsinud tipptulemus pea nelja sekundiga. Väärib märkimist, et tegemist oli Toomenurme kolmanda riigi tippmargiga selle aastanumbri sees. Varem lidus ta tipptulemused välja 1500 meetri jooksus, nii sees kui väljas.

16aastane Kaspar Palmsaar ületas kõrgushüppes hooaja tippmargi 2.00, mis on U18-vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste normi täitmine. Niisiis on suvel minek Slovakkiasse, kus Palmsaar võistleb ka 110 meetri tõkkejooksus. Pärnaka tippmark kõrgushüppes on 2.05.