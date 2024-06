Endla teatriga liitub uus näitlejanna

Värskelt Eesti muusika- ja teatriakadeemia näitleja eriala lõpetanud Astra Irene Susi rääkis, et Endla kollektiiv tundub talle väga hoidev ja otsinguline, mis viis otsuseni trupiga liituda, kui loominguline juht Ingomar Vihmar oli ettepaneku talle teinud.

Seniste lavakogemuste kohta ütles Astra Irene, et on mänginud kokku kümnes lavastuses ja ise lavastanud kaks. Viimati astus ta näitlejana üles Juhan Ulfsaki lavastuses "Ei usu!" Von Krahli teatris ning lavastajana esietendus 15. juunil tema enda loodud muusikateatri lavastus "Vankumatu" Eesti muusika- ja teatriakadeemia blackbox‘is.

Uues koduteatris ootab ta kõige enam kohtumist uute kolleegidega ja täiesti uut keskkonda. Susi usub, et muutused on elus alati huvitavad ning see uus aeg saab olema väga põnev tema elus. Ta soovib olla teatrile ja trupile heaks uueks partneriks ja mõttekaaslaseks.

Tulevaste tööde osas avaldas ta, et järgmisel aastal saab teda Endla Teatris näha neljas uues tükis. Esimene lavaroll Endlas saab olema Tiit Palu lavastatud komöödias "Üle noatera", mis esietendub 19. oktoobril.

Endla teatri loominguline juht Ingomar Vihmar rõõmustas, et Astra Irene Susi on pakkumise vastu võtnud. Vihmari sõnul paistis Susi kursusel, kus olid väga tugevad tüdrukud, selgelt silma oma andekuse ja mitmekülgsusega. Lisaks näitlemisoskusele toob Vihmar esile, et noor näitlejanna on mitmekülgne kunstnik, olles lõpetanud komponeerimise eriala ja tegutsedes heliloojana.

"Näitlejana on ta väga tugev ja tema talent on laiahaardeline," iseloomustas Vihmar, kes on Susi ka laval näitlejana näinud. Endla teatril on vaja just tugevat noort naisnäitlejat ning seda vajadust näitab selgelt ka asjaolu, et Astra Irene Susi ootab uuel hooajal ees neli lavastust, kus kaasa teha.