Mati Sutt “Kuni su küla veel elab, elad sina ka ...” ehk Kolm mõtet õppeaasta kokkuvõtteks

Koolipersonalile ei tähenda suvi küll pikka puhkust, kuid siiski on tegu natuke rahulikuma ajaga, et valmistuda järgmiseks õppeaastaks ja muidugi kokku võtta eelmine.

Kuidas korrastada koolivõrku?

Sel õppeaastal on taas olnud tavapärasest rohkem juttu koolivõrgu korrastamisest ja paistab, et kired ei vaibu niipea. Üksikjuhtumitesse takerdumata leian, et maa- või külakool peab olema ja ka jääma, sest ta pole keskus ainult õpilastele-õpetajatele, vaid kogu külarahvale. Ja kui kool suudab seda rolli täita, koondubki küla ümber kooli. Mida väiksem kool, seda suurem võimalus, aga ka vajadus ja kohustus on kogukondliku koostöö ehk sünergia järele. Ikka seepärast, et kui säilib kool, ei hääbu külagi.