GALERII Kõrgliigas debüteerinud Pärnu Tervis andis tippudele lahingu

"Nägin, mida Thunderi mehed teevad, ja kui Pärnusse tagasi tulin, mõistsin: meil on ju siin endal ka sellised vennad olemas!" avaldas eestvedaja, kelle sõnutsi saigi sats kokku klopsitud PJK, ValiceCari ja nendest Tervise meestest, kes murujalgpalli vastu enam huvi ei tunne. Näiteks jooksid liivale Kristen Saarts ja Henri Hanson, kel kahe peale hinge all 273 matši meistriliiga vutimurul. "Saime päris hea pundi kokku: meil on nii kogenud vendi, aga ka näiteks Saarts ja Hanson, kes tegid oma esimesed mängud, aga said päris hästi hakkama. Ühtne sats, sisekliima on paigas."