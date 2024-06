Lea Felicitas loopis avamisel linnaku rõdult rahva sekka kilekotis hapukurke, karjudes, et hooaeg on avatud. Kurgid moodustavadki tema väljapaneku põhiolemuse. Simon Pfeiffer näitab oma kolme puidust voolitud lusikat. Peale selle on mõlemad kuu ajaga valmis saanud kümmekond graafilist lehte.