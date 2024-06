Kadi Kuuskmann Väikelinnas elamine muutub aina atraktiivsemaks

Jah, viimaste aastate trend näitab selgesti, et üha enam ettevõtteid on valmis värbama töötajaid väiksematest linnadest, nagu näiteks Pärnu, Tartu, Viljandi. Selle põhjus on hübriidtöökorralduse kinnistumine ja elukeskkonna unikaalsed võimalused, mis muudavad väikelinna atraktiivseks elamiskohaks. See on suur muutus värbamismaastikul, kus varem Tallinnas elamata tipptasemel töökohale loota ei tasunud.