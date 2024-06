Ooperisse sekkub ootamatult karu ehk Leedukad tulevad Pärnusse seni suurima esindusega

Pärnu kontserdimaja juht ja Pärnu ooperipäevade kunstiline juht Marika Pärk rõõmustas selle üle, et Pärnu ooperipäevadest on aastakümnetega kujunenud suvepealinna üks olulisemaid tähtsündmusi. Tema sõnutsi hoolitseb festival selle eest, et suve nautiv ooperipublik saaks osa nii kaunitest klassikateostest kui uuemast ja seni veidi vähem tuntud ooperiloomingust. “Hea meel on võõrustada tänavustel ooperipäevadel Klaipėda riiklikku muusikateatrit, kes pakub elamusi nii maailmaklassika kui Leedu uuema algupärandiga,” lausus Pärk.

“Rügemendi tütar” on ooperipublikule tuttav teos. “Karu” on tõenäoliselt enamikule Eesti ooperisõpradest uudisteos. Ooperi sündmused toimuvad 19. sajandil Leedu metsikul ääremaal, kus inimesed on veel rahvalike traditsioonide ja paganlike uskumuste mõju all. Nii saab publik tuttavaks kummalise perekonnaga, kes koosneb animistliku käitumisega noorest krahvist Mykolasest ja tema hullumeelsest emast. Ootamatul moel on asjasse segatud ka karu. Siit hakkab hargnema üllatav ja enneolematu sündmuste jada, mis viib publiku inimloomuse varjukülgede sügavamatesse soppidesse.