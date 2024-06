Napilt eluga pääsemisi on liiga palju

Läinud sügisel oleks auto Pärnus Akadeemia tänava riigimaja juures mulle ja koerale keset heledat päeva vöötrajal peaaegu otsa sõitnud. Olin kaks kolmandikku kahe rajaga sõiduteest juba ületanud, kuid läheneva auto juht jätkas tuimalt oma teekonda, nii et pidin sammu tagasi hüppama, et alla ei jääks. Juhtunut pealt näinud naine kommenteeris, et juht isegi ei pidurdanud. Kuna jõudsin märgata helehalli masina tagaosal ühe hotelli kleebist, andsin juhtunust ka majutusasutusse teada. Sealt lubati märkus auto omanikule edastada.

Tuttavatega kõneldes on ilmnenud, et napilt pääsemist on ülekäigurajal kogenud pea kõik jalakäijad. Seda on liiga palju, või kuidas?