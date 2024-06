Juriidika ei lase EKRE fraktsioonil oma liikmetele ust näidata

Pärnu linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Robert Kiviselg viibis tänasel istungil seitse minutit teadmises, et endised erakonnakaaslased Helle Kullerkupp, Priit Sutt ja Edmond Penu on volikogu suurimast fraktsioonist välja arvatud, kuni saali jõudis teadmine, et juriidiliselt pole see korrektne. Partei sisetüli järel eraldi tee valinud volinikud peavad jätkama esinduskogus ühise nimetaja all.