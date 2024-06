Vändras algab peagi bussijaama ehitus

Võrreldes algsete plaanidega on bussijaama disaini natuke muudetud, et see sulanduks Vändra üldisesse alevipilti. Inspiratsiooni on võetud Vändra Konsumilt. Mahedad hallid toonid ja puitlipid loovad tervikliku ja harmoonilise ilme.



Uues bussijaamas on arvestatud ka erivajadustega inimestega. Nii on sinna plaanitud ehitada invatualett ja madal perroon, mis hõlbustab bussi peale minekut. Ooteruum on aga talvel köetav ja suvel jahutatav, tagades sõitjaile mugavuse igal aastaajal.



Samuti ehitatakse bussijaama juurde jalgrattahoidla, mis soodustab säästlikku liikumist ja pakub võimalust jätta oma sõiduriist mugavalt bussijaama. Uude ehitisse tuleb ka bussijuhtide puhkeruum koos eraldi tualetiga. See lahendus on eriti oluline, kuna Vändra on mitme bussiliini lõpp-peatus.



Kuigi vana bussijaamahoone lammutatakse, säilitatakse selle ajalooline element – tornikell.



Foto: Mailiis Ollino





Põhja-Pärnumaa volikogu kinnitas bussijaama ehituse eelarveks 30 000 eurot. Ülejäänud raha tuleb Pärnumaa ühistranspordikeskuselt (PÜTK) ja hõlmab ka riigi toetust.



Ehitustööd algavad peagi ja bussijaam peab valmima juba enne talvekülmasid, tänavu sügiseks. Kogu projekti lõpptähtaeg on 2025. aasta august, kuid Vändra bussijaam loodetakse avada tunduvalt varem.