Sadama kossutiim sai uue peatreeneri ja proovib veel Kullamäedki kampa meelitada

“Ma ei uskunud, et me temaga lepinguni jõuame – ikkagi Ukraina koondise peatreener! Minuni jõudis info, et teda tahetakse hoopis Prantsusmaa kõrgliigasse,” tunnistas meeskonna juht Johan Kärp, kes esiti arvas, et asi jääb palganumbri taha. “Aga tundub, et muudki asjad said määravaks. Näiteks Eesti riik, ta võtab Ukrainast pere kaasa. Mina ütlesin talle oma [raha]numbri ära, seejärel pingutasime rihma, mida talle veel juurde anda.”