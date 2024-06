Nädalast jäi kõlama Suveleitsakut oodates

Nüüd on asi ametlik: Pärnu on taas suvepealinn. Kui ilm vähegi soosib, on pärast jaanipidustusi oodata siia maile suvitajate horde. Igati heas mõttes. Kohalikud ettevõtjad ootavad puhkajaid kindlasti pikisilmi, sest jaanist alates jääb vaid mõni päev, mil meelelahutajad ja teenindusettevõtted saavad talveks veidigi rasva koguda.