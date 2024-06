Jaanid Tabatud tosinast napsisest sohvrist kaks olid kriminaalses joobes

“Üldjoontes ei erinenud pühad eelmise aasta omadest oluliselt. Kindlasti on positiivne, et ei juhtunud ühtegi rasket liiklusõnnetust. Ülekäiguradadel juhtub jätkuvalt õnnetusi ja siin on tähtis roll kõigil. Lapsevanemad, palun korrake oma noortele liiklejatele üle, et reguleerimata ülekäigurajal on eesõigus ohutus teeületuses veendunud jalakäijal ja ratast käekõrval lükkaval kergliiklejal,” tuletas Kütt meelde ja kutsus kõiki täiskavanuid üles näitama head eeskuju. “Samal ajal manitsus sõidukijuhtidele: ülekäiguradade vahetus läheduses peab valmis olema jalakäijate ja kergliiklejate teeületuseks. Vähendage sõidukiirust juba aegsasti! Kui jalgrattur on juba hakanud teed ületama sadulast maha tulemata, ei tasu jonnakalt teda müksama asuda. Rohkem üksteisega arvestamist!” sõnas siinse politseijaoskonna juht ja tänas kõiki mõistlikke jaanipäevalisi. “Head suve jätku!“