Maarja Roht Head kriisi ei saa raisku lasta ehk Isiklikku kogemust jagades vaimselt tervema kooli poole

Et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean alustama eelmise aasta augustist, kui Sütevaka direktori Andres Laanemetsa kabinetis said kooliperega kokku neli kooli vilistlasest psühhiaatrit, psühholoogi, terapeuti ... ja mina, vaimse tervise entusiast.

Vaimse tervisega seotud probleemid on alates koroonaajast plahvatuslikult sagenenud ja muredest puutumata ei ole koolidki. Vastava eriala spetsialiste on kahjuks vähe ja nii tuligi mõte kaasata oma kooli vilistlasi, sest Sütevaka lõpetanud armastavad oma kooli ja on valmis hea meelega tema õpilaste heaks panustama.