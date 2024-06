Andrei Korobeinik Pärnu linna teerull sõitis Manija rahvast üle

Maandamaks riske, oli loodud kolm osavallakogu ja väikesaartele on eraldi väikesaarte seadus, mis nõuab, et teatud omavalitsuse otsused peavad saama kooskõlastuse saarlastelt.

Manija saare elanikud ei olnud absoluutselt huvitatud, et nende kodusaare ja mandri vahel hakkas ühendust pidama tundmatu firma. Pärnu linnavalitsuse plaani järgi muutuks teenus praegusega võrreldes märksa kallimaks. Jah, neid teenindaval hõljukil on tõepoolest teatud eripärad, kuid seni oldi teenusega rahul.

Osa probleemist seisneb kindlasti kommunikatsioonis, teisisõnu: Pärnu koalitsioonipoliitikute arrogantsuses. Enda plaani ei suvatsenud nad saarlastele tutvustada, Manija esindajat ei kutsutud volikogu majanduskomisjoni, kus toimus sisuline arutelu. Jah, Manijal elab alla 0,1 protsendi Pärnu linna rahvastikust, kuid väikesaarte seadus on mõeldud just selleks, et munitsipaalpoliitikud arvestasid otsuste tegemisel kogukondade arvamusega. Selle seaduse 5. paragrahv ütleb muu hulgas, et väikesaare üldkogu pädevuses on kooskõlastuse andmine transpordiühenduse arendamisele mandriga. Et kooskõlastust saada, peab enda plaani väga veenvalt kogukonnale selgitama. Manija saare üldkogu seekord kooskõlastust ei andnud.