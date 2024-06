Ühismeedias on jäänud silma, et nii arvab nii mõnigi, kes pole suutnud või viitsinud lõppevast nädalast kõlama jäänud uudisesse süveneda. Nad usuvad, et riigipea prõmatas rusika lauale ja käratas: "Ah, käige kukele oma automaksuga!" Loodavad, et Alar Karis lasi ühiskonnas palju poleemikat tekitanud seaduse vetsupotist alla. Kõik. Unustatud.