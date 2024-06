Test Kas Vallikääru vesi on lahendus, kui kraanid kuivaks jäävad?

Millal siis veel, kui mitte suvepuhkuse ajal on paslik panna proovile oma teadmised selle kohta, kuidas hankida joogivett, kui veetorustikes ulub tuul ja poed on elektripuudusel kinni. Testisime Pärnu Vallikraavi vett rüübates kaubandusvõrgus saadaval eri veepuhastusvahendeid, mis rahakotist ülemäära suurt tükki ei hammusta. Tulemus: susse püsti me ei visanud.