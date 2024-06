Kolumn Nendest narkootikumidest, millest keegi midagi ei tea

Uimastiprobleem on Eestis suur. Sel nädalal avaldatud tervise arengu instituudi (TAI) täiskasvanud rahvastiku uimastite tarvitamise uuringust nähtub, et 31 protsenti Eesti 16–64aastastest inimestest on vähemalt korra elus mõnda narkootilist ainet tarvitanud. 2018. aastal oli see näitaja 25 protsenti.