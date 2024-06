Vaprus pakkus Rannastaadionil enam kui 2000 pealtvaatajale dramaatilise õhtu

"Oh, jalgpall, sa oled imeline!" alustas Prins mängujärgset intervjuud. "Kaotasime lõpus natuke keskendumise, eks need üleminekud olid mängu algusest ohtlikud. Pingutasime, mängisime, tegelt oli olukordi kõvasti, aga see Soome jurakas [Oskari Forsman] tõi välja kõik need pallid! Valus on muidugi see, et me lisaajal saime sellise värava. Aga nii on, jalgpall on selline."