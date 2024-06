Galerii Aastakümneid meresuplusest unistanud naine pääseb lõpuks suvepealinnas rannamõnusid nautima

Viimatisest kokkupuutest rannaliiva ja mereveega on Sirulil möödas oma 30 aastat. See päev on naisel teravalt meeles, sest halvasti lõppenud kogemus jättis tema kehasse halvava hirmu. Kuid täna turvaliselt suurte kollaste ratastega toolis, sujuvalt mööda laudteed kulgedes, ei paistnud tema silmis enam hirmu. Tema silmad särasid ja suu naeratas – nagu ikka, kui unistus täitub.