Isiklikust tippmargist hoolimata kripeldab Altiuse sportlasel 100 meetri jooksu tulemus, sest U23-vanuseklassi rekordist jäi puudu vaid sajandik. “Rekord on rekord ja lõpuks loeb neil võistlustel ikkagi see, kes on Eesti kiireim naine, praegu olen see mina,” lausus ta siiski.