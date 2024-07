Tuleohutusülevaatuse nõude on täitnud alla viiendiku neist, kel lasub see kohustus

"Meid teeb murelikuks, et ettevõtjate suhtumine tuleohutusse on nii leige. Ometigi on ülevaatuse eesmärk, et tuleohutus oleks tagatud ning elud ja vara säiliks. Õnnetusi juhtub ja paraku on viimaste aastate jooksul olnud selliseid tulekahjusid, kus põleb maha kellegi elutöö ja kahjud ulatuvad miljonitesse," ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Georg Kalde.