Vaprus laenas eurosarja satsilt poolkaitsja

Kelder on pääsenud tänavu Paide tiimi eest meistriliigas vahetusmängijana väljakule neli korda ja saanud kirja 31 mänguminutit. Paide linnameeskonna duubelkoosseisus on ta tänavu esiliigas kaasa teinud neljas mängus.

Varem on Kelder esindanud kõrgliigas peale Paide ka FC Kuressaare esindusmeeskonda. Kokku on ta osalenud 126 meistriliiga matšis ning löönud seitse väravat.

“Pärnu kasuks rääkis ka tugeva karakteriga ning nõudlik treener Igor Prins. Kõrvalt on näha, et Pärnu esindusmeeskond on täiesti uue hingamise tema käe all saanud,” vahendas Vaprus oma kodulehel uue mängumehe mõtteid.

Esimene trenn Vapruse särgis oli Keldri hinnangul intensiivne, mis näitab, et meeskonnas on suhtumine ja fookus selgelt paigas. “Vastu võeti mind väga hästi ja olen kindel, et sellises keskkonnas saab mängijana areneda. Edasisele hooajale vaadates soovin keskenduda ainult meeskondlikule eesmärgile: pool hooaega on veel ees ja selle jooksul soovin anda oma panuse, et koguda hooaja teises pooles rohkem punkte kui esimeses, aidata meeskonnal kaitse nii-öelda rohkem lukku keerata ning mängida meeskondlikult oma tugevustele,” loetles ta.