Rait Maruste Uus koolihoone iseenesest veel ei taga kvaliteetset haridust

Hiljuti, 26. juunil saatis Lääneranna vallavanem Ingvar Saare kohalikele elanikele laiali tutvumiseks valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegia hindamise eelnõu. Selle saatesõnas kirjutab vallavanem Saare, et «kahaneva ja vananeva rahvastiku tingimustes …» jne. Seega tunnistab vallavanem ametlikus strateegiadokumendis, et valla potentsiaalne õpilaskond väheneb ja seegi vähene elab hajali üle suure territooriumi. See on tõsi ja kooskõlas üldise riikliku rahvastiku statistikaga.