Loodus jõudis ajast ette

Ükskõik kuhu ma viimasel nädalal sattunud poleks, on olustik paistnud südasuvine, kuigi suvi peaks veel tükk aega kestma. Seda tunnet on süvendanud lauluritsikakoorid, kes tänavu on väga varased. Harilikult on sellise loodusheliga mind kostitatud juuli teises pooles.