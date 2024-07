Galerii Mitte remondis korter, vaid Kadi Estlandi näitus

Vaheldumisi Londonis ja Tallinnas elav ja töötav Estland on Pärnus sündinud, nii et tal on linnaga oma suhe, mida ta nii tögab kui ka pühitseb: näitus on täis kummalisi sümboleid, figuure, isiksusi, sündmusi ja kuulujutte, mis kunstniku visioonisõelast läbi lastes moodustub düstoopiliseks psühhedeelseks installatsiooniks.