Video Pärnu jõe ääres toimetavad triibulistes särkides näitlejad

Esimest etendust mängiti Kastruli terrassil, vahepeal on jõeäär mühinal veel mitmekesisemaks arenenud ja melu juurde tulnud, tänavu mängivad nad SunCity õuel. Ja ikka nii, et kui vihma sajab, siis rahvas on turvaliselt katuse all, näitlejad aga räästa all. Nii nagu nende pildile püüdmise päevalgi, mil mõlemad mehed said proovi tehes läbimärjaks. Sellest pole aga midagi, sest Täna va’ teatri nime all toimetavad mehed tõmbavadki vesiselt triibulised meremehesärgid üll: ühest saab merehunt ja teisest junga.