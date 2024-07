Kolumn Sekeldused annavad suvele maitse

Teetööd on terviselegi kasulikud. Teaduslikult on tõestatud, et inimene vajab päikesevalgust ja värsket õhku. Kui tavapärane bussipeatus on ajutiselt kolitud paarsada meetrit edasi, on see suurepärane võimalus jalutada ja oma D-vitamiini annus kätte saada. Samuti aitavad teetööd lihvida sotsiaalseid oskusi – see on hea võimalus suhelda teetöölistega, liikluskorraldajatega või mõne segaduses jalakäijaga, kellega koos teekonda jagatakse.