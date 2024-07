Koduotsija Kassipoeg Lolo igatseb rahulikku kodu

Varjupaigas viibitud aja vältel on pehme karva ja roosa ninanöpsiga kiisu muutunud julgemaks ja usaldavamaks kui saabudes. "Paraku on Lolo ikka veel arg ja stressis. Inimese lähenedes jookseb ta eemale ja poeb peitu," ei salanud Meos, et kiisu pole valmis sülekass, vaid vajab aega, et inimest usaldama õppida.