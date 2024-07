Vaprus tugevdas meeskonda kahe uue mängijaga

Seppik on Premium-liigas mänginud 55 matšis ja löönud kaks väravat. Pajo on Flora eest mänginud peamiselt esiliigas, aga tänavu on ta kolm korda väljakul käinud meistriliigaski. Ta jagab praegu esiliiga väravaküttide edetabelis 13 tabamusega teist kuni viiendat kohta. Särgile saavad Seppik ja Pajo vastavalt numbrid 43 ja 28.



Seppik ütles, et otsus Pärnuga liituda tuli kergelt, kuna ta on Pärnust pärit, paljude mängijatega varem koos noortekoondistes mänginud ja teab, milleks see meeskond võimeline on. “Pärnu võitluslik mängustiil sobib mulle väga hästi, mulle meeldib võidelda ja tahan anda endast väljakul alati maksimumi. Kindlasti on tegu väga hea väljakutse ja hea meeskonnaga, kus ennast proovile panna,“ vahendas Vaprus oma kodulehel uue mängumehe mõtteid.



Seppiku sõnade kohaselt on eesmärk meeskonnaga tõusta nii kõrgele kui võimalik. "Kaitsjana soovin aidata meie värava hoida puhtana ja tekitada meie ründajatele palju võimalusi. Isiklikult soovin välja teenida palju mänguminuteid, püsida terve ja areneda mängijana ning saada paremaks kaitsjaks,“ lisas ta.



Pajo liitus Vaprusega, et teha karjääris järgmine samm. “Olen näinud, et Vaprus on võtnud võite just esiotsa klubide vastu, mis näitab, et oleme võimelised mängima kõigiga. Meeskonna koosseis on Vaprusel hea ja soovin anda abi, et hakkaks rohkem võite tulema ning seeläbi tõuseksime tabelis kõrgemale,“ märkis ta.



Peatreener Igor Prins lausus, et mõlemad mehed on head mängijad, kes on valmis Vaprust aitama ja positiivset konkurentsi pakkuma.



Uusi täiendusi saab tervitada juba 13. juulil kell 14.30, kui Vaprus võõrustab Pärnu Rannastaadionil FC Nõmme Unitedi meeskonda.