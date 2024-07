Loodusvaatlus Rabamurakaist võib peagi suu puhtaks pühkida

Kõiksugu loodusmärgid näitavad, et loodus tõttab tavapärasest pisut ees. Tänavu õitsesid mädapääd harilikust veidi varem ja said kohe selga sooja, mis kiirendas nende magusate viljade küpsemist. Kui möödunud pühapäeval mändide keskelt esimese kollaka jumega muraka leidsin, tuli tõdeda, et nüüd on küll tagumine aeg need marjad salve noppida.