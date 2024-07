32 aastane Roose on kolmekordne slackline’i maailmameister ja ainus sportlane, kes läbi aegade on tasakaaluliinil kahekordse tagurpidi salto teinud. Ta on püstitanud arvukalt maailmarekordeid. Tema tähelepanuväärseid oskusi on demonstreeritud Hollywoodi filmides ja lavastustes, sealhulgas filmides "Assassin’s Creed" (2016) ja "Wonder Woman 1984" (2020). Siiski polnud ta kunagi proovinud midagi nii nõudlikku kui Messina väina ületamine.