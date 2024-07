Galerii Pärnus algas rahvusvaheline klassikalise muusika festival, lavale astub rekordarv muusikuid

Traditsiooniliselt on avakontserti juhatanud Neeme Järvi, kelle partneriks laval on esimest korda Järvi akadeemia noorte sümfooniaorkestri andekad noored muusikud koos tšellosolisti Indrek Leivategijaga. Esimese proovi eel saime maestrol nööbist kinni ja ta tõdes, et nii hakkab ilmselt edaspidigi olema, varem on ta avanud festivali professionaalse orkestriga.

“See ei ole professionaalne, see on poolprofessionaalne – niisugused lapsed, kes alles õpivad muusikat, aga on kõik tasemel ja kogu maailmast,” lausus suure rahvusvahelise kogemusega dirigent. Noorte muusikute õpetamine Järvi akadeemias ongi üks Pärnu muusikafestivali eesmärke. “Nad said üleeile kokku ja täna mängivad Beethovenit ja Schubertit. Kujutage ette, see on ju fenomenaalne! See on uskumatu, muidu räägitakse, et orkester peab mängima aastaid koos. Kõik on võimalik, kui 11aastane poiss on õppinud tšellot juba nii mängima, et kuulad: imeasi. Me saame uhkelt hakkama sellega,” kinnitas maestro.